Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подозрения ждут участников митинга в поддержку Сергея Стерненка на Банковой; стоит ли спешить с вакцинацией тем, кто переболел коронавирусом; в Харькове на протест вышли работники театров; в Черкасской области расцвела единственная в мире равнинная популяция уникального подснежника.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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