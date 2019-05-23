Факты ICTV – Выпуск 8:45 (23.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия срывает обмен заложниками всех на всех. Из 107 человек – в ОРДЛО подтверждают только 27; черкасские активисты разработали мобильное приложение – где обозначены все городские выбоины; новинки книжного арсенала.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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