Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине растет количество больных коронавирусом, на Буковине 62 новых случая, а на Закарпатье усиливают карантин; на месте взрыва многоэтажки в Киеве нашли тела еще двух человек — теперь погибших пятеро; один украинский боец ранен на фронте, российские боевики 16 раз обстреляли наши позиции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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