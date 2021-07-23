Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода наделала беды в Бердянске; Одесса из-за ливней таки была на грани экологической катастрофы; заражений коронавирусом в Украине немного увеличилось; Газпром уже начал газовое давление на Европу и Украину, но шансы остановить Северный поток-2 еще есть; 10 лет ужасной трагедии в Норвегии; открытие Олимпиады в Токио; наши ветераны теперь они имеют свой бизнес-бренд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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