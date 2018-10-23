Факты ICTV – Выпуск 8:45 (23.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новое украинское оружие на передовой и очередные потери оккупантов; будет ли еще дорожать газ и увеличат ли количество субсидий; грипп наступает: эпидемии еще нет, но в нескольких областях всплеск заболеваемости.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-23
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