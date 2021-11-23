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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.11.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: МВФ согласовал выделить Украине транш почти на $700 млн; Резников рассказал, как Россия намерена дестабилизировать ситуацию; в Болгарии автобус попал в ДТП и загорелся; США могут отправить в Украину дополнительное вооружение из-за угрозы РФ; водородные технологии все активнее применяют в мире.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 21:10.

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