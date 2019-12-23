Факты ICTV – Выпуск 8:45 (23.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой снова имеем потери – один военный погиб и еще один ранен; трагический пожар на Луганщине – в психоневрологическом диспансере заживо сгорели четыре человека; газовый апокалипсис в Харьковской области – два десятка сел в Волчанском районе могут остаться без отопления; Европу накрыла непогода – мощные ураганы уже унесли жизни девяти человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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