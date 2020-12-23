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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Еврокомиссия призывает снять блокаду из Великобритании, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса; российские наемники 9 раз обстреляли наши позиции, в ход пошли тяжелые минометы; во время эпидемии бизнес предлагает много гаджетов для обеззараживания; на рождественско-новогодние праздники украинские Карпаты ждут туристов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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