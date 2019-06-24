Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нидерландский фонд погибших рейса МН17 требует не возобновлять членство России в организации; в херсонском отделе регистрации места жительства, люди едва не теряют сознание в очередях и духоте.

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