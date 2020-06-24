Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Запад Украины накроет вторая волна непогоды, движение через Карпаты и в частности поездов — прекращено; в регионах стает больше новых случаев заражений коронавирусом, а в мире число больных приближается к 9,5 млн; в Москве проводят парад Победы, а уже 25 июня — референдум изменений в Конституцию; скандал в одном из киевских роддомов — там медики уже два месяца не получают зарплаты.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-06-24
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