Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине сохраняется стабильно невысокое количество новых заражений коронавирусом; Россия не реагирует ни на какие инициативы украинской стороны в ТКГ; за первый месяц лета на водоемах уже утонули десятки людей; сборная Украины по футболу таки проходит в плей-офф Евро 2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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