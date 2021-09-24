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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: глаза военных машин. Уникальную оптико-прицельную станцию наведения разработали украинские конструкторы; одни из лучших в мире. Украинские студенты-физики завоевали бронзу на международной олимпиаде; в Одесской области не уродил виноград. Из-за дождей и жары сады потеряли до 50% урожая. Пострадает ли виноделие региона.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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