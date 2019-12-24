Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый шаг к тотальной цензуре в интернете и информационной изоляции – в России протестировали работу Рунета; газовый конфликт в Харьковской области – там людей заставляют платить за несуществующие потребленные кубометры; Украина останется без своего молока – из-за отмены дотаций и неопределенность с земельной реформой, фермеры сворачивают производство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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