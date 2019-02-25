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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (25.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сколько тратят кандидаты на президентскую кампанию. Что законно, а что подкуп избирателей; современное оборудование и лучшие специалисты. В Днепре открылся уникальный детский центр. Здесь можно оперировать малышей даже в утробе матери; в США состоялась церемония Оскар.

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