Факты ICTV — Выпуск 8:45 (25.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине продолжается вакцинация. На очереди медики столичной Александровской клинической больницы; они хотят работать дома. Факты продолжают серию репортажей про молодых украинских врачей, которых не влечет за границу; слава на цукатах. Как днепровское село стало лучшим в Украине, еще и выиграло деньги; 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Какой на самом деле она была.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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