Факты ICTV – Выпуск 8:45 (25.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой рекордное количество обстрелов – 44 за сутки; еще один день на регистрацию – сегодня ЦИК завершает рассмотрение документов от кандидатов и партий на участие в досрочных выборах в парламент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45

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