Факты ICTV — Выпуск 8:45 (25.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тысячи домов размыто, повреждены сотни километров дорог — непогода на Западе страны не отступает, Кабмин выделит пострадавшим регионам 500 млн грн; количество погибших от коронавируса в мире приблизилась к 500 млн человек; в Украине стартует внешнее независимое оценивание; в России начинается референдум по изменению Конституции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.