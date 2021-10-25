Факты ICTV — Выпуск 8:45 (25.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина в четверке стран, где больше всего новых больных коронавирусом; экстренная помощь работает на пределе возможностей; на Харьковщине люди полторы недели без газа; россиян признали беспризорной национальностью; Мариуполь разговаривает на украинском; премьера ленты Олега Сенцова Носорог.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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