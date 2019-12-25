Факты ICTV – Выпуск 8:45 (25.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: девять вражеских атак за сутки и двое раненых бойцов, российские наемники на фронте держат напряжение; цены на тепло могут упасть на 30%, если того захочет власть на местах; Папа Римский в Ватикане призвал быть смиренным и любить Господа, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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