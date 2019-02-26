Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.02.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обещанного перерасчета не было – и снова могут отключить от тепла. Жители Смелы в который раз вышли на протест; кто представит Украину на Евровидении. После отказа MARUV – будут выбирать среди финалистов нацотбора; новый смартфон, который складывается, корь отступает и школьное украинское реалити – что это такое.
2019-02-26
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