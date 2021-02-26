Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жесткий карантин, с сегодняшнего дня Франковск и область закрыты. Не работают школы и садики, транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок; цена безопасности от 300 грн. В Украине растет спрос на охрану жилища; за четыре года они уничтожили коррупцию и вернули пациентам веру в украинскую медицину. На что способна команда молодых и амбициозных врачей — пример харьковского онкоцентра.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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