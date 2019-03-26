Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое раненых бойцов, 7 вражеских атак. Последние сводки с фронта; нечистоты прямо в воду. Кто загрязняет Одесский Днестровский лиман; Волынь горит через преступное сжигания сухостоя – выгорело более 100 га земли. Как остановить поджигателей.

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