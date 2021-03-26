Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первыми дозами китайской вакцины CoronaVac будут прививать в первую очередь маломобильных украинцев; на Донбассе российские наемники из гранатометов атаковали позиции наших военных; первую полноценную пресс-конференцию на посту президента Соединенных Штатов провел накануне Джо Байден.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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