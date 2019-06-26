Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: еще один дипломатический бой – сегодня ПАСЕ рассмотрит обжалование Украины, по поводу возвращения российской делегации; бросили без всяких объяснений – на Харьковщине закрывают две школы и не на лето, а навсегда.

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