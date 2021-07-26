Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 213 новых случаев Covid, умерло два человека. В то же время, Минздрав разрешит смешивать вакцины для ревакцинации; наводнения не оставляют Европу — затопило британскую столицу. Вода залила несколько важных автомагистралей и станций метро; 11 обстрелов за сутки — российские наемники увеличили количество атак на передовой. Среди наших воинов есть раненые.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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