Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: внезапное наводнение в Иордании убило 18 человек; кто заботится о безопасности детей в украинских школах; безопасность водителя и пассажира – ремень: почему только 15% украинцев волнуются за свою жизнь.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-26
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