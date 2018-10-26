Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: внезапное наводнение в Иордании убило 18 человек; кто заботится о безопасности детей в украинских школах; безопасность водителя и пассажира – ремень: почему только 15% украинцев волнуются за свою жизнь.

Опубликовано Октябрь, 26 в 10:01



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