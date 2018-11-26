Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СНБО объявляет военное положение – окончательное согласие сегодня за парламентом; 16 обстрелов в сутки и 2 наших воинов ранены в зоне ООС; владельцы евроблях уже сутки блокируют пути.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-26
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