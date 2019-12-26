Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европе газ – Украине транзит: сегодня Нафтогаз и Газпром проведут окончательные переговоры по газовому соглашению. Риски остаются; они просят человеческих условий обучения – четыре сотни детей в одной из школ Прикарпатья учатся в опасных и неприспособленных помещениях; не забывать о кремлевских пленников. в Украине стартовал традиционный марафон – письма политзаключенным. На слова поддержки в тюрьмах, ждут сотни украинский.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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