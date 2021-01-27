Факты ICTV — Выпуск 8:45 (27.01.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал вокруг преподавательницы Драгоманова; где в Украине доживать веку старикам и почему государство не может обеспечить им надлежащие условия и уход; в Запорожье задержали псевдоминера; ситуация на передовой на Донбассе; протесты в России за оппозиционера Навального.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-01-27
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