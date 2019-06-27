Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: НАТО не ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Альянса, не собирается возвращать России статус в организации; экологическая катастрофа на Черкасщине – Днепр вблизи Каневской ГЭС покрыто мертвой рыбой и всюду неудержимый вонь; учет и кастрация педофилов – после последних убийств и изнасилований детей – Парламент рассмотрит карающий законопроект, который уже два года пылится.

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