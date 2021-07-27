Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (27.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 681 новых случаев Covid-19, а штамм Дельта уже подтвердили в 111 странах мира; российские боевики атакуют на восточном фронте. За сутки 15 обстрелов; крышу общежития разобрали и на этом все, а людей заливают дожди — большие деньги из бюджета МВД вовсе не гарантируют качественные условия жизни работников; Крестный ход в Киеве; где подзаработать подросткам на каникулах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (27.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (27.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (26.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (26.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.07.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка