Факты ICTV — Выпуск 8:45 (27.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 681 новых случаев Covid-19, а штамм Дельта уже подтвердили в 111 странах мира; российские боевики атакуют на восточном фронте. За сутки 15 обстрелов; крышу общежития разобрали и на этом все, а людей заливают дожди — большие деньги из бюджета МВД вовсе не гарантируют качественные условия жизни работников; Крестный ход в Киеве; где подзаработать подросткам на каникулах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.