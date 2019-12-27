Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: авиакрушение в Казахстане – вблизи Алматы, пассажирский самолет упал на жилой сектор – много погибших; строительная афера в Харькове – шестьсот семей остались без обещанного жилья. Факты искали справедливости; готов на 70%, но до Нового года открыть не успевают – включение со строительства Шулявского моста.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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