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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с почти 800 км дамб Закарпатья – большинство требуют немедленного ремонта; этого года в Карпатах погибли пять туристов. Что нужно знать, чтобы ваш туристический маршрут не стал последним; робот-пылесос. Действительно ли это – будущее домашней уборки.

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