Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минздраве уверяют, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться уже через месяц; в Черкасской области двух копов подозревают в издевательствах и вымогательстве денег с местного жителя за вымышленное преступление; пассажирские авиаперевозки в Украине возобновят в середине июня, а Укрзализныця еще увеличила количество поездов, которые запустят с 1 июня.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.