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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 717 новых случаев коронавируса; все православные страны отмечают 1033-ю годовщину Крещения Руси-Украины. В Михайловском соборе уже начался торжественный молебен; угроза экосистеме озера Свитязь — владельцы баз отдыха сливают нечистоты в недостроенную канализацию и все попадает в водоем.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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