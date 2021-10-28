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Дарина Реготун, Видеоредактор
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.10.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине и мире; на Донбассе погиб украинский военный; в Харькове произошел взрыв на автозаправке; Россия обиделась, что ей не дали украсть у Украины скифское золото; в Сумах был застрелен активист Правого сектора Александра Иванину.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
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