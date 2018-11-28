Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй день судилища России над украинскими моряками; Трамп готов отменить запланированную встречу с Путиным; ситуация на передовой тревожная – всего пять обстрелов в сутки.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 10:08



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