Факты ICTV — Выпуск 8:45 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество случаев заражений коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс.; российские наемники убили украинского воина, возросло количество обстрелов; предприниматели малого и среднего бизнеса пикетируют Кабинет министров; без лекарств оставили людей с онкологией и редкими болезнями.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.