Факты ICTV — Выпуск 8:45 (29.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растет количество больных Covid-19 в Украине — 846 новых случаев, а в мире усиливается социальный разрыв между привитыми и непривитыми; на передовой высокий уровень нарушений перемирия; земельное рейдерство на Прикарпатье — неизвестные с оружием хотят отобрать у местного фермера 7 га земли.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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