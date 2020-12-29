Факты ICTV — Выпуск 8:45 (29.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28=9.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 7 тыс. новых больных Covid; кому принадлежит Межгорье? Кто заботится о роскошном поместье и имуществе. И правда ли, что национальный парк могут закрыть для посетителей; скандал с Харьковским институтом банковского дела. Кто и куда вывозит имущество ВУЗа; холод их не пугает. Черкасские моржи открыли сезон и советуют — как начать моржевать правильно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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