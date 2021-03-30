Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после 4 недель локдауна улучшилась ситуация на Закарпатье; будет ли всеукраинский локдаун; когда ждать новых вакцин, есть ли на них деньги и сколько прививок Украина может производить в месяц; почему чиновники не могут найти приличного жилья для сироты на Волыни; выгодно ли бизнесу и Испании нововведения в 4 рабочих дня в неделю.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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