Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине пока не отступает, болезнь массово поражает жителей общежитий; на заседание соберется чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения; российские наемники не уменьшают активности на фронте, они 15 раз вели прицельный огонь по нашим позициям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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