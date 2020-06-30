Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Одесса трещит от количества отдыхающих. Три дня выходных — здесь гуляло пол Украины; почему боевики закрыли единственный в Донеччине КПП на территорию, подконтрольную Украине; в Украине уменьшат на треть количество районов. Какая главная цель реформы и почему в некоторых регионах люди против; клубника с Хорохорин. На Волыни целое село выращивает сладкую ягоду. Днем собирают до ста тонн. Факты про ягодный бизнес, который кормит не хуже, чем на польских заработках.

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