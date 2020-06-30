Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Одесса трещит от количества отдыхающих. Три дня выходных — здесь гуляло пол Украины; почему боевики закрыли единственный в Донеччине КПП на территорию, подконтрольную Украине; в Украине уменьшат на треть количество районов. Какая главная цель реформы и почему в некоторых регионах люди против; клубника с Хорохорин. На Волыни целое село выращивает сладкую ягоду. Днем собирают до ста тонн. Факты про ягодный бизнес, который кормит не хуже, чем на польских заработках.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Теги: ,

По теме

Факты ICTV. Спорт 8:45 (30.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (30.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (30.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (30.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (30.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (29.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (29.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.06.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх