Факты ICTV – Выпуск 8:45 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой один раненый, враг активно провоцирует наших военных; в Москве снова митинги и аресты, российские силовики задержали еще 50 участников протестов; громкий скандал в Запорожье, чиновник в соцсетях, назвал девушек в откровенной одежде проститутками; сотни тысяч гривен в год – все больше украинцев зарабатывают на энергии Солнца.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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