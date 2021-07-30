Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова растет количество новых случаев Covid-19 в Украине — 962; украинское МИД готов к эвакуации украинских туристов из Турции; тишины на передовой нет. Боевики держат обстрелами напряженность на фронте и семь лет назад украинские военные освободили от российских боевиков Авдеевку.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.