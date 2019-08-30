Факты ICTV – Выпуск 8:45 (30.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обмен пленными, домой должны вернуться украинские пленники Кремля; новый премьер и Кабмин, генпрокурор, председатель СБУ, новое руководство Рады; кто должен контролировать аварийный жилой фонд, чтобы не допустить беды.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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