Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хроники Covid-19. За прошедшие сутки почти 8 тыс. больных; школа с риском для жизни на Ровенщине. Аварийная и холодная. Почему более двухсот учеников должны учиться в таких условиях; тысяча гривен — и у вас новогодний стол без хлопот. О популярной ныне праздничной доставке — что в меню и когда заказывать; зимние опята, костер и вкусная уха. Как необычно отпраздновать Новый год предлагают в селе на Виннитчине.

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