Факты ICTV — Выпуск 8:45 (31.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: увеличилось количество умерших от коронавируса в Украине — уже 13 человек. Выявлено 548 случаев заражения; Верховная Рада открыла рынок земли. Мораторий на продажу отменяется со следующего года; спасти экономику и стимулировать медиков — в Свободе слова политики обсудили последние парламентские решения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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