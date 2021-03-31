Факты ICTV — Выпуск 8:45 (31.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: критическая ситуация с коронавирусом в Харьковской области и увеличение больных среди детей; река Уды впадает в Северский Донец — главный источник пресной воды восточной Украины, и большинство людей даже не догадывается какого качества вода, которую они употребляют; какой спрос на частную авиацию во времена пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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