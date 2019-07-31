Факты ICTV – Выпуск 8:45 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг снова обстрелял позиции украинских военных на передовой из гранатометов; в политзаключенного Романа Сущенко появился шанс вернуться домой; два месяца от резонансного убийства 5-летнего Кирилла с Переяслав-Хмельницкого; идет подготовка к внедрению в Украине закона о трансплантации.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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